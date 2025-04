Por que a fabricação de iPhones nos EUA não passa de uma ilusão

Já não é de hoje que a fabricação de iPhones nos Estados Unidos é cogitada como alternativa comercial para a Apple, principalmente em meio ao atual caos do tarifaço de Trump. Um novo relatório publicado pelo Financial Times explica, mais uma vez, porque a possibilidade não passa de uma ideia irreal.

Publicidade

A análise apontou que cada iPhone conta com surpreendentes 2.700 componentes, provenientes de 187 fornecedores em 28 países. Essas peças, que não podem ser reconhecidas separadamente a olho nu nem em uma desmontagem, vêm de mais de 700 unidades de produção, com apenas 30 operando inteiramente fora da China.

As peças são formadas por diversos componentes separados, que devem estar o mais próximo possível uns dos outros e do local de montagem final dos iPhones, a fim de baratear e agilizar o processo de produção. Isso significa que transportar cada um dessas peças para uma cadeia de produção nos EUA é praticamente impossível.

A cadeia de produção da Apple na China levou décadas para ser construída e possibilita a fabricação de iPhones em massa; mesmo que alguns componentes dos dispositivos sejam, de fato, produzidos nos EUA (como o vidro do display e os lasers do Face ID), transferir tudo para o país levaria o mesmo tempo e uma complexa logística.

Publicidade

Além disso, a questão técnica da fabricação enfrentaria problemas. Máquinas de tipos e quantidades extremamente específicos — como as de controle numérico computadorizado (CNC) de alta precisão que cortam a estrutura de alumínio dos dispositivos —, além da expertise para operá-las, atualmente só existem na China. Diversos minerais de terras raras, também utilizados na fabricação dos iPhones, são provenientes da China, e enfrentariam alto frete e tarifas caso precisassem ser exportados para os EUA.

A mão de obra necessária para produzir os dispositivos também é muito mais barata fora dos EUA: o salário mínimo na China gira em torno de US$214 por mês, enquanto nos EUA é, em média, US$3.500. Mesmo considerando a hipótese de construir fábricas automatizadas em solo americano, que não gerariam praticamente nenhum emprego, o custo de pagar mais barato por trabalhadores em outros países ainda seria menor.

Tudo isso, é claro, sem contar que os trabalhadores dessas megafábricas de montagem devem aceitar um regime de trabalho muito diferente do conhecido pelos americanos, com leis e escalas trabalhistas abusivas e exaustivas. De acordo com o ZDNET, essa é a escala de montagem necessária para manter o iPhone no seu preço atual; quaisquer mudanças, ajustes ou alterações neste sistema aumentariam os preços instantaneamente.

Publicidade

Por fim, a transferência da fabricação para os EUA não faria sentido político, já que demoraria mais tempo para ser finalizada do que o próprio governo de Trump, que deixará o posto em menos de quatro anos. Considerando que o sistema político do país é incerto e pode mudar por completo em pouco tempo, o alto investimento da Maçã não valeria a pena a longo prazo.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.