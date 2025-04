Rumores: Apple lançará dois iPhones de 20º aniversário; “17e” ainda é incerto

Em 2027, o iPhone completará 20 anos desde o seu lançamento original (que aconteceu no segundo semestre de 2007) e, a exemplo do que fez em 2017 (no aniversário de uma década do aparelho), a Apple supostamente pretende comemorar a data com novidades interessantes na sua principal linha de produtos.

Segundo informações de Mark Gurman no boletim semanal “Power On” (da Bloomberg), a Maçã está preparando dois modelos visando o 20º aniversário do aparelho. Um deles seria o primeiro iPhone dobrável da empresa e o outro, um modelo Pro redesenhado com grande foco em vidro.

Embora muito se especule (inclusive, o próprio Gurman) sobre um lançamento dobrável já para o ano que vem, esses lançamentos poderão impactar os planos da Maçã para produzir os iPhones na Índia com destino aos Estados Unidos — desejo apontado recentemente pelo Financial Times.

É que a Apple não ficaria em uma situação confortável ao ter que fabricar inicialmente esses dispositivos fora da China, uma vez que eles serão bastante complexos e exigirão novas peças e técnicas de produção, com algumas tecnologias que estão disponíveis principalmente no país.

Portanto, não há certeza se a Apple será capaz de mudar toda a fabricação de iPhones para a Índia até 2027, principalmente se considerarmos o histórico da empresa, já que produtos com um novo design nunca foram construídos em outros locais sem antes passarem pela China.

Essa é uma má notícia para quem espera que a Apple mantenha os preços dos iPhones nos EUA, uma vez que o governo do presidente Donald Trump pretende retomar de alguma forma a política tarifária anunciada para a China antes do recuo recente para alguns produtos.

“iPhone 17e” a caminho?

A newsletter ainda aborda a possibilidade de a Apple lançar atualizações anuais do seu mais novo modelo de entrada, lançado neste ano como iPhone 16e. Com o sucesso do aparelho, essa possibilidade vem sendo cada vez mais discutida e rumorada como “certeza” para o ano que vem.

A Apple, no entanto, ainda não teria tomado uma decisão final quanto a isso — algo que ainda deverá levar alguns meses para acontecer. Enquanto isso, concorrentes como a Samsung nadam de braçada nesse mercado, uma vez que lançam vários modelos nesse segmento todos os anos.

