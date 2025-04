YouTuber transforma Mac mini (M4) em “laptop” com teclado e monitor

O YouTuber Scott Yu-Jan chamou a atenção com um projeto ousado: ele conseguiu transformar o novo Mac mini (M4) em uma estação de trabalho portátil.

Publicidade

Em um vídeo publicado recentemente, o criador demonstrou o conceito autoral. Ele é criativo e até funciona, mas vem acompanhado de um preço alto. A brincadeira toda sai por cerca de US$3.160 — quase três vezes o valor de um MacBook Air, laptop mais barato da Maçã.

A ideia, contudo, não é exatamente nova: em 2022, Yu-Jan já havia feito uma adaptação parecida usando um Mac mini (M1) e um iPad como monitor. Mas, naquela época, o projeto ainda tinha limitações, como a necessidade de carregar um teclado separado e a falta de praticidade na hora de usar o equipamento em movimento.

Com o Mac mini (M4), ele foi além. Usando um Magic Keyboard de segunda mão, um monitor touchscreen simples e um gabinete 3D impresso sob medida, Yu-Jan criou uma solução integrada que resolve boa parte dos problemas antigos.

Publicidade

De acordo com ele, tudo foi pensado para que as portas, a ventilação e o botão de energia do dispositivo ficassem acessíveis, sem comprometer o design.

O gabinete foi produzido com uma impressora 3D profissional, a Bambu Lab H2D, que por si só custa a partir de US$2,4 mil. No projeto, ela ajudou a criar uma estrutura precisa e resistente para abrigar todos os componentes.

Apesar de ser “portátil”, a estação ainda depende de uma tomada para funcionar — ou seja, nada de usar o setup em deslocamento ou em locais sem energia.

Publicidade

Além disso, não há um trackpad integrado: é preciso usar um mouse separado, o que pode ser bastante incômodo em alguns ambientes. Convenhamos: o monitor também ficou devendo em termos de qualidade de áudio e resposta ao toque.

Yu-Jan reconheceu essas limitações e classificou seu projeto como um “fracasso nobre” no objetivo de criar um Mac mini realmente portátil. Ele, no entanto, já promete uma nova versão em breve, ainda mais robusta, que deverá incluir uma bateria para resolver essa dependência de energia.

Ainda que tenha limitações, dá gosto ver a criatividade e o quanto ele domina tão bem as impressões em 3D. Essa ideia de adaptar um desktop para uso portátil pode não ser a solução mais prática hoje, mas abre espaço para novas possibilidades no futuro.

Publicidade

Enquanto isso, para quem busca portabilidade de verdade e sem complicações, o bom e velho MacBook Air (M4) — que custa a partir de US$1.000 nos EUA (ou R$13 mil no Brasil) — continua sendo a melhor opção a ser considerada. 😅

Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider