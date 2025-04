Apple lança página com celebridades dos seus serviços de streaming

A Maçã lançou hoje uma nova página chamada Snapshot on Apple, que destaca conteúdo de celebridades populares em seus serviços de streaming.

No topo da página, a empresa diz: “Seus favoritos, em um piscar de olhos. Descubra mais sobre os artistas, atores e atletas que você ama na Apple.”

A página apresenta um carrossel de celebridades, incluindo bandas como Coldplay e BTS, artistas a exemplo de Billie Eilish, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Ariana Grande, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Brie Larson, bem como os atletas Shohei Ohtani, Lionel Messi, Stephen Curry, Serena Williams e muitos outros.

A rolagem é bem lenta, sem a opção de avançar e com um botão de pausa. Ao clicar ou tocar no nome ou na foto, você é levado para uma nova página sobre aquela pessoa, a qual exibe uma breve biografia dela, um link para seus trabalhos mais recentes e como descobrir mais conteúdos sobre ela no Apple Music e/ou no Apple TV+.

Por exemplo, a página de Billie Eilish destaca suas músicas no Apple Music, seu documentário no Apple TV+ e suas participações em diversos podcasts.

Vale notar que a companhia já divulga músicos e atores em páginas especificas do Apple Music e do Apple TV+; no entanto, a nova forma de divulgação reúne todos os talentos sem distinção, o que pode fazer com que mais pessoas descubram conteúdos relacionados.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac