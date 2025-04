“Apple Watch SE 3” poderá ter telas um pouco maiores e novo visual

Novos rumores indicam que a Apple estaria trabalhando em uma nova versão do Apple Watch SE — e que as telas dessa suposta terceira geração já teriam entrado em produção. As informações são do analista de displays Ross Young.

Segundo ele, o “Apple Watch SE 3” deverá vir com opções de tela de aproximadamente 1,6 e 1,8 polegada — um leve aumento em relação aos modelos atuais, que têm caixas de 40mm e 44mm.

Apesar de a Apple não divulgar o tamanho exato das telas (ela informa apenas o tamanho vertical da caixa do relógio), tudo indica que esses novos tamanhos se aproximam dos modelos da linha Series 9, com 41mm e 45mm.

Até agora, o Apple Watch SE tem seguido o design de modelos mais antigos — o atual, por exemplo, é baseado no Series 6. Ainda não se sabe se a Apple vai manter essa abordagem ou apostar em algo novo.

Há rumores de que a empresa estaria testando um design com bordas mais finas e corpo mais compacto, talvez até com versões coloridas e acabamento em plástico (ou não), voltadas especialmente para o público mais jovem.

A ideia de um relógio um pouco menor, mas com tela maior e visual mais moderno, faz sentido dentro da proposta do SE: oferecer uma alternativa mais em conta, ideal para crianças, adolescentes ou quem tem pulsos menores.

Se tudo correr conforme esperado, a expectativa é que o novo modelo seja lançado entre setembro e outubro deste ano, junto ao “Apple Watch Series 11” e ao “Apple Watch Ultra 3”. Até lá, veremos se outras informações surgirão.

via MacRumors