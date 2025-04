Meta AI ganha app independente com recursos de interação, descoberta e mais

Após integrar a Meta AI ao WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, a companhia está lançando um aplicativo independente para o chatbot, o qual tem um toque de recursos vistos na maioria das redes sociais da empresa.

Segundo ela, o seu app se diferencia dos demais assistentes de IA existentes porque pode “se basear em informações que você já escolheu compartilhar nos produtos da Meta”, como o seu perfil e o conteúdo com o qual você interage. Inicialmente, essas respostas personalizadas estarão disponíveis nos Estados Unidos e no Canadá.

Started as a ring. Now Meta AI is its own thing!



Experience the new standalone app designed to be personalized and social. pic.twitter.com/xxI56v5Ytk — Meta (@Meta) April 29, 2025 Começou como um anel. Agora, a Meta AI é algo único!

Experimente o novo aplicativo independente, projetado para ser personalizado e social.

O aplicativo da Meta AI também apresenta um feed Descoberta (Discover), onde você pode compartilhar como está usando a IA com seus amigos — em uma imagem de divulgação, a Meta mostra alguém pedindo à IA para descrevê-lo em três emojis, que então são compartilhados com seus amigos. As interações de um usuário com a Meta AI só serão compartilhadas no feed se ele optar por fazê-lo.

Você pode curtir, comentar, compartilhar ou republicar as criações feitas com a IA para criar as suas próprias publicações. Além disso, o aplicativo coloca o modo de voz em primeiro plano, e usuários podem ativar uma versão beta opcional que torna a voz da Meta AI mais coloquial, como o modo de voz avançado do ChatGPT — exceto que a versão da Meta atualmente não tem acesso a informações da web.

As conversas por voz estão disponíveis inicialmente nos EUA, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia. O app, por sua vez, está disponível em 36 países até o momento, incluindo Portugal — mas ainda não no Brasil.