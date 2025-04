Mozilla lança Firefox 138 com gerenciamento de perfis e outras melhorias

O Mozilla lançou, hoje, a versão 138 do Firefox, apresentando novos recursos como o gerenciamento de perfis e diversas outras melhorias para o navegador.

O Firefox 138 traz como principal novidade o gerenciamento de perfis, o qual permite que o usuário crie diferentes ambientes para separar sua navegação em conjuntos de dados diferentes — como profissional ou de estudos.

A separação de perfis ajuda a proteger a privacidade, manter o foco e permite que você tenha dados de navegação e configurações específicos para cada perfil, sem misturar as abas, histórico e favoritos. É possível nomear os perfis e personalizá-los com avatares e temas de cores que facilitam seu reconhecimento, além de alternar entre eles de forma simples.

A atualização também conta com novos recursos como os grupos de abas, que organizam abas específicas em “pastas”, e podem ser movidos/reposicionados na barra superior — esse recurso já havia começado a ser liberado no Firefox 137, mas agora está chegando definitivamente para todos —, bem como as sugestões de clima (por enquanto estão disponíveis apenas nos EUA).

Além disso, no Windows 11, o Firefox agora oferece novas opções de contraste, com menus no estilo translúcido (padrão do sistema) para janelas popup, enquanto no macOS e no Linux ele oferece a possibilidade de copiar links de abas em segundo plano utilizando o menu contextual da barra de abas.

Ajustes de segurança e preenchimento automático para endereços e cartões de crédito também foram aprimorados, bem como temos algumas boas novidades para desenvolvedores.

O Firefox será atualizado para a versão 138 automaticamente na maioria dos dispositivos dentro dos próximos dias. Para realizar o processo manualmente, basta ir em Firefox » Sobre o Firefox, na barra de menus do macOS.