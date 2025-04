Parallels Desktop agora suporta autenticação com o Touch ID

A ferramenta de virtual machine (VM) Parallels Desktop lançou recentemente uma nova atualização que trouxe importantes novidades e melhorias.

Dentre elas, o Touch ID agora pode ser utilizado para autenticar a instalação do Parallels Desktop, substituindo a senha de administrador do Mac. Isso torna a instalação e o gerenciamento de configurações no app mais convenientes.

Outra grande novidade é a possibilidade de utilizar câmeras virtuais com o recurso de OBS (Open Broadcaster Software) dos Macs na emulação do Windows para apps como o Teams ou o Zoom. Isso significa que é possível selecionar o seu feed OBS em apps do Windows, tendo mais controle sobre a aparência e o funcionamento das suas transmissões ao vivo.

Outra função incorporada do macOS para o Windows por meio da atualização foi o suporte a passagem USB em Macs rodando o macOS Sequoia 15 e mais recentes. Com isso, agora é possível conectar devidamente diversos dispositivos USB ao Mac, desbloqueando novos fluxos de trabalho para desenvolvimento, testes de segurança e muito mais.

Com o FEX e os novos recursos de emulação x86_64 para Macs com Apple Silicon, o Parallels agora oferece suporte total a chips M4, podendo rodar os aplicativos no hardware mais recente da Apple.

Por fim, o Parallels Desktop 20.3 permite que administradores de TI apliquem o Single Sign-On (SSO) como o único método de ativação para Macs gerenciados, o que impedirá a ativação do app com uma chave de licença ou versão de avaliação, garantindo mais segurança ao usuário.

A assinatura do Parallels Desktop custa a partir de US$75 por ano, com garantia de reembolso de 30 dias. Um teste gratuito de 14 dias do app também está disponível.

