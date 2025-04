Perplexity disponibiliza seu chatbot de IA no WhatsApp

O CEO da Perplexity AI, Aravind Srinivas, anunciou em suas redes sociais que o WhatsApp acaba de receber o chatbot de IA da empresa, conhecida pelas suas respostas diretas e sumarizadas com base em fontes da internet.

Ele pode ser acessado desde já diretamente pelo WhatsApp, por meio do número +1 (833) 436-3285 . Basta iniciar a conversa, adicionar o contato e perguntar o que quiser.

Perplexity is now live on WhatsApp!



We hired our favorite doctor @ParikPatelCFA to test it out



Message +1 (833) 436-3285 to get started pic.twitter.com/VGw6sYK4Ff — Ask Perplexity (@AskPerplexity) April 28, 2025 A Perplexity agora está disponível no WhatsApp!

Contratamos nosso médico favorito @ParikPatelCFA para testá-la.

Envie uma mensagem para +1 (833) 436-3285 para começar.

Como exemplificado no vídeo lançado pela plataforma, a IA é capaz de responder diferentes comandos de acordo com fontes da web e de gerar imagens artificiais. De acordo com a Perplexity, o modelo receberá novas funcionalidades voltadas para o WhatsApp, como a de verificação de fatos, em breve.

No entanto, pelo fato de o chatbot ser um contato separado, ele não pode ser invocado em outras conversas individuais ou em grupo por meio de marcação com @ , como ocorre com a Meta AI, um de seus principais concorrentes.

Apesar do número estrangeiro, a Perplexity AI está disponível globalmente e pode ser utilizada em português do Brasil, com todas as suas funcionalidades gratuitas. A sua integração ao WhatsApp tem como objetivo simplificar e agilizar o acesso às informações e funcionalidades da IA, solucionando questões diretamente pelo app de mensagens mais popular do mundo.