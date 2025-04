Resumos em Áudio do Google agora estão disponíveis em português

O Google anunciou hoje a ampliação do recurso Resumos em Áudio (Audio Overviews) do assistente de pesquisa com inteligência artificial, NotebookLM. Agora, ele está disponível em mais de 75 novos idiomas, incluindo o português (tanto do Brasil quanto de Portugal, você escolhe).

Com a função, é possível transformar documentos — como textos acadêmicos, jurídicos ou relatórios — em áudios com linguagem conversacional, narrados por apresentadores virtuais controlados por inteligência artificial.

Antes, os resumos eram gerados apenas no idioma padrão da conta do usuário. Agora, é possível escolher o idioma de saída por meio da nova opção Output Language (Idioma de Saída), permitindo ouvir os resumos no idioma desejado.

O recurso é útil, por exemplo, em ambientes educacionais. Um professor pode reunir materiais em inglês, espanhol e português, e os alunos poderão escutar os principais pontos em português — o que facilita (e muito) o entendimento.

A expansão acontece em paralelo ao lançamento de novas ferramentas de aprendizado de idiomas com IA pelo Google, disponíveis no Google Labs; todas, inclusive, também oferecem suporte ao português. São elas:

Tiny Lesson : ensina vocabulário e gramática para situações específicas do dia a dia;

: ensina vocabulário e gramática para situações específicas do dia a dia; Slang Hang : apresenta gírias e expressões informais por meio de diálogos realistas com IA;

: apresenta gírias e expressões informais por meio de diálogos realistas com IA; Word Cam: utiliza a câmera do celular para identificar objetos ao redor e exibir os nomes correspondentes no idioma escolhido.

Além disso, o Google Tradutor está testando o modo Prática (Practice), que oferecerá atividades personalizadas de aprendizado com base em traduções recentes, utilizando IA. Embora ainda em fase beta, o recurso pode se tornar uma alternativa interessante a plataformas como o famoso Duolingo.