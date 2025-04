Sidephone é um telefone sem distrações que inclui Apple Music, WhatsApp e mais

O Sidephone é um celular que, quando for lançado, promete ser uma ótima opção para quem quer reduzir o uso do smartphone, mas sem abrir mão de funções essenciais. Custando US$250, o aparelho tem um design modular e um teclado personalizável.

Ele dispõe de uma tela de 2,8 polegadas e possui uma câmera traseira de 12 megapixels, além de suportar 4G/LTE, Wi-Fi e Bluetooth. Funções de chamadas e mensagens também estão presentes, bem como apps populares como WhatsApp, Apple Music, Uber e Mapas.

Além do mais, o Sidephone também conta com um navegador e suporta carregamento via USB-C. Tudo isso, de acordo com o site Notebookcheck, é controlado por uma versão adaptada do Android, que ainda está em desenvolvimento.

O grande destaque do dispositivo é o teclado modular. Ele permite que o usuário troque a disposição das teclas, com opções como um teclado numérico completo, uma grade de botões ou um layout mais simples. Essa troca é feita com ímãs e clipes.

Segundo a companhia, o celular foi pensado para quem busca uma experiência mais simples e sem tantas distrações. Ele pode ser usado como um segundo aparelho em atividades ao ar livre, como festivais e esportes, ajudando a manter o foco.

Com uma bateria de 1.800mAh, o Sidephone promete até 8 dias de autonomia com uso leve, sendo uma opção interessante para quem quer passar menos tempo na tela.

Em um fórum no Reddit, o designer Chris Ristovski, responsável pelo aparelho, informou que ele ainda não está pronto para ser vendido. A empresa, portanto, deverá liberar mais informações conforme uma possível data de lançamento se aproxima.

via TudoCelular.com