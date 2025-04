Todos os “iPhones 17” terão 12GB e “iPhones 18” terão RAM aprimorada, diz leaker

A Apple pode estar preparando mudanças importantes em termos de memória para as duas próximas gerações do iPhone — isso se forem confirmadas as informações publicadas hoje pelo leaker Digital Chat Station, na rede social Weibo.

Começando pelos modelos deste ano, todos os “iPhones 17” deverão contar com 12GB de RAM — um aumento relevante em relação aos 8GB presentes nos modelos da geração mais atual lançada pela empresa.

Nessa próxima geração, vale recordar, é esperado que a Maçã lance novamente quatro modelos, mas com uma mudança: em vez de um modelo Plus, como nos anos anteriores, deveremos ver um ultrafino denominado “Air”.

Há poucos dias, o analista Ming-Chi Kuo já havia mencionado o aumento na quantidade de RAM na linha, mas destacou que (até então) a Apple só tinha certeza que ele estaria nos modelos Pro e no “Air”. Segundo ele, a Maçã decidiria em maio sobre aumentar ou não a memória do “iPhone 17” base. Como faltam poucos dias para o mês que vem, pode ser que a Maçã já tenha batido o martelo sobre o tema ou dado algum direcionamento.

Fato é que, caso confirmado, esse aumento servirá para aumentar o poder de fogo da Apple Intelligence — o que poderá significar também a chegada de recursos de inteligência artificial exclusivos para os novos dispositivos.

E para o ano que vem?

Na mesma publicação, o leaker também afirmou que a Apple pretende implementar uma novidade nos aparelhos do ano que vem a qual melhorará em larga escala o desempenho da memória desses dispositivos.

Segundo as informações, a Maçã passará a usar uma configuração de memória LPDDR5X de seis canais de alta capacidade — o que aumentará em larga escala a largura de banda de memória disponível nos aparelhos.

Ideal para dispositivos com IA, a LPDDR5X é uma versão aprimorada da LPDDR5 (presente nos atuais modelos), promovendo também maiores velocidades de transferência e um menor consumo de energia.

via MacRumors