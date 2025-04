WhatsApp terá novos recursos baseados em IA com foco em privacidade

O WhatsApp anunciou hoje que, em breve, vai lançar novos recursos baseados em inteligência artificial (IA). Essas novidades serão viabilizadas por uma tecnologia chamada Processamento Privado (Private Processing).

Segundo a Meta, o objetivo é oferecer recursos como resumo de mensagens e sugestões de escrita sem abrir mão da privacidade dos usuários. A promessa é que as mensagens e outros dados do usuário não fiquem acessíveis nem ao WhatsApp, nem à Meta, nem a terceiros.

Para isso, a companhia afirmou que usará diversas camadas de segurança, como credenciais anônimas (para autenticar o usuário sem revelar quem ele é), roteamento seguro via protocolo OHTTP (que esconde o caminho da informação) e conexões criptografadas com os chamados Ambientes de Execução Confiáveis (TEEs).

Assim que uma sessão segura é iniciada, a IA processa o pedido dentro de um Máquina Virtual Confidencial (CVM) — e o conteúdo original não fica armazenado em lugar nenhum. Depois, a resposta gerada pela IA é enviada com segurança de volta para o celular do usuário.

Os novos recursos de IA serão opcionais. O usuário poderá ativá-los ou desativá-los e será avisado sempre que o Processamento Privado estiver em funcionamento. Também haverá uma função chamada Privacidade Avançada de Conversa, que permite desabilitar esses recursos em conversas específicas.

Para aumentar a transparência, a Meta anunciou que pretende liberar o código-fonte de partes importantes dessa tecnologia, expandir seu programa de recompensas para quem encontrar falhas de segurança e, ainda, publicar um documento técnico explicando todos os detalhes da arquitetura de segurança.

Ainda não há uma data definida para o lançamento, mas a empresa de Mark Zuckerberg informou que o Processamento Privado já está em desenvolvimento e deverá chegar em uma atualização futura do WhatsApp.

Especialistas alertam para riscos

Especialistas em segurança vêm acompanhando o projeto com atenção, conforme notado pela WIRED. Embora elogiem a iniciativa, alguns apontam riscos no fato de dados sensíveis serem processados fora do aparelho.

O criptógrafo Matt Green, da Universidade Johns Hopkins, afirmou que acredita na boa intenção do WhatsApp, mas lembra que sistemas em nuvem sempre acabam virando alvos atrativos para hackers.

A Meta diz que a ideia é justamente responder ao desejo dos usuários por ferramentas de IA nos aplicativos de mensagens, sem abrir mão da proteção à privacidade.

Eles compararam o projeto com o Private Cloud Compute da Apple, mas destacaram que o Processamento Privado foi desenvolvido especificamente para o WhatsApp — inclusive pensando em quem usa aparelhos mais antigos.