Apple diz não dominar o mercado brasileiro em caso do Cade sobre NFC

Como temos acompanhado, a Apple foi, recentemente, alvo de mais uma investigação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), na qual a companhia foi acusada de praticar condutas anticompetitivas no mercado de pagamentos por aproximação.

Conforme informações do O Dia, a Maçã apresentou nesta semana seus argumentos e pediu que o caso não siga em frente. Entre eles, a companhia disse “não é dominante em nenhum mercado relevante” e destacou, ainda, que os consumidores têm “uma ampla gama de opções além do iOS”. Segundo a empresa, só um em cada dez consumidores brasileiros (ou seja, 10%) possui um iPhone.

Ainda de acordo com a reportagem, a companhia alegou cobrar apenas uma “taxa modesta” de emissores de cartão para participação no Apple Pay.

Os emissores só pagam quando se beneficiam diretamente do uso da tecnologia da Apple, e todos os emissores pagam as mesmas taxas, independentemente do seu tamanho ou influência no mercado. Isso permite que bancos menores e fintechs inovadoras concorram em pé de igualdade com os grandes bancos já estabelecidos.

Em um documento visto pelo Tecnoblog, a empresa também lembrou que, desde o iOS 18.1, desenvolvedores (inclusive no Brasil) podem oferecer transações por NFC usando o Secure Element dentro dos próprios apps — sem precisar do Apple Pay ou do app Carteira (Wallet) —, de modo que basta as empresas se credenciarem e pagar as devidas taxas.

É no quesito das taxas que há um empecilho para a adoção do Pix por aproximação em iPhones, já que o meio de pagamento é totalmente livre de taxas e sua implementação nos dispositivos da Apple necessitaria de negociações adicionais.

O processo, vale notar, ainda está na fase inicial de instrução e, agora, a Superintendência-Geral do Cade analisará os argumentos da empresa, podendo solicitar esclarecimentos adicionais. Após essa análise, será feita a recomendação de arquivamento do caso ou, caso o imbróglio prossiga, ele será julgado pelo Cade — o que poderá levar semanas ou até meses.