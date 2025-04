Apple promove mudanças nas equipes de assuntos globais e Apple Music

Tudo indica que não são apenas as equipes da Siri e do setor secreto de robótica que estão passando por reorganizações na Apple. De acordo com a Bloomberg, a Maçã está promovendo mudanças em suas divisões de assuntos governamentais globais e do Apple Music, as quais foram reestruturadas.

Essencial para a Maçã atualmente com o crescimento grande da pressão regulatória sobre a empresa em todo o mundo, a divisão de assuntos governamentais globais agora terá Lisa Jackson supervisionando diretamente os líderes das equipes na Europa e na Ásia, os quais respondiam antes a Nick Ammann.

Essa nova estrutura dará à Europa (que é liderada por Matt Browne) e à Ásia (comandada por Elizabeth Hernandez) um mesmo nível hierárquico que o dos Estados Unidos atualmente, com os líderes supracitados respondendo todos diretamente a Jackson, que por sua vez responde a Tim Cook.

Ammann, que responde a Jackson, agora supervisionará os times na Índia e na China, que são liderados por Virat Bahtia e Frank Fan (respectivamente). Ele também continuará como o principal interlocutor da Maçã com o governo Trump, papel que já havia desempenhado no primeiro mandato do presidente dos EUA.

E no Apple Music?

No caso do serviço de streaming da Maçã, agora seu comando contará com dois colíderes: a executiva veterana Rachel Newman e Ole Obermann (ex-TikTok). Eles responderão diretamente a Oliver Schusser, que antes liderava sozinho o streaming e responde ao VP sênior de serviços, Eddy Cue.

Essa mudança servirá principalmente para aliviar a carga de trabalho de Schusser, que passou a ficar responsável por outras unidades de serviços da Maçã no ano passado. Ele é responsável por setores como o de esportes e a subsidiária Beats, bem como por serviços internacionais da empresa.