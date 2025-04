Assista ao trailer oficial de “Bono: Histórias de Surrender”, do Apple TV+

Pouco mais de dois meses após anunciar o documentário especial “Bono: Histórias de Surrender” (“Bono: Stories of Surrender”), o Apple TV+ liberou hoje o trailer oficial da produção, que estreará no próximo dia 30 de maio.

Inspirado no livro de memórias do artista, “Surrender: 40 músicas, uma história”, o documentário é uma releitura vívida da premiada tour “Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…”.

O filme abordará temas como família, amigos, fé, histórias pessoais e o ativismo social do vocalista da banda U2. No trailer, é possível ver Bono falando sobre a morte da sua mãe e a relação com o pai após um acontecimento traumático.

Através de palavras, música e malícia, Bono abre a cortina para as experiências profundamente pessoais que o moldaram como filho, pai, marido, ativista e líder do U2.

Confira o vídeo:

O documentário, vale recordar, será o primeiro longa no formato Apple Immersive Video para o Apple Vision Pro. Além disso, com a estreia, será lançada também uma versão resumida e atualizada do livro que o inspirou.

Dirigido por Andrew Dominik, “Bono: Histórias de Surrender” conta com Jon Kamen, Dave Sirulnick, Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner como produtores, e com Bono, Jennifer Pitcher e Kelly McNamara na produção executiva.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

