Cofundador do Speedtest cria app completo para medir a sua internet

Famoso por ter ajudado a criar o Speedtest, o executivo Doug Suttles resolveu dar um passo além e lançou hoje um novo aplicativo chamado Orb, que vai muito além de medir só a velocidade da sua internet.

A ideia agora é mostrar de forma mais completa como anda a sua conexão, com dados sobre latência, perda de pacotes, estabilidade e confiabilidade, além das tradicionais velocidades de download e upload.

Junto a Jamie Steven (que ajudou a criar o Downdetector), Suttles fundou a Orb em 2023 com a missão de mudar a forma como o desempenho da internet é entendido. Segundo ele, os testes de velocidade foram úteis por muito tempo, mas hoje não dizem tudo o que a gente precisa saber.

Testes de velocidade são tipo a vareta de óleo do carro: só mostram que tem algo errado depois que deu problema. A ideia do Orb é funcionar como um painel de controle, que avisa antes de dar ruim.

O aplicativo foca em três pontos principais:

Responsividade (medindo latência, jitter e perda de pacotes);

(medindo latência, jitter e perda de pacotes); Confiabilidade (se a conexão é estável ao longo do tempo);

(se a conexão é estável ao longo do tempo); Velocidade (a boa e velha taxa de download e upload).

Com base nesses dados, o Orb cria uma Pontuação Orb que vai de 0 a 100. Quanto maior a nota, melhor a qualidade da sua internet. Se a pontuação estiver baixa, o app sugere o que você pode fazer para melhorar — e usa inteligência artificial pra explicar de forma simples o que está rolando.

A parte boa é que o Orb é gratuito e está disponível para iOS, Android, Windows, macOS, Linux e até pra instalar em Raspberry Pi, roteadores OpenWRT, Steam Deck, via Docker, entre outros. Dá até pra deixar ele rodando em segundo plano e monitorar sua conexão o tempo todo, sem pesar no sistema.

Outra função interessante (que ainda está em desenvolvimento) é a de monitoramento remoto. Com ela, você poderá instalar o app, por exemplo, na casa dos seus pais/avós e acompanhar de longe se a internet deles está com problemas — e ser avisado caso algo saia do normal.

Em breve, o app também vai permitir que você teste a qualidade da sua conexão com serviços específicos, como Zoom, Netflix, Google Drive ou Microsoft Teams. Assim, dá pra saber se o problema é na sua rede ou no serviço que você está tentando usar.

A startup já levantou US$3,8 milhões em investimentos, com apoio de nomes importantes da indústria, como gente da Netflix, Fastly, Oculus, Naughty Dog e Vetro Fiber.

No fim das contas, o Orb quer ser mais do que um medidor de velocidade. A proposta é simples: mostrar, de forma clara e completa, se a internet que você paga realmente está funcionando bem — e ajudar a resolver qualquer problema antes que ele lhe irrite.

O app está disponível na App Store e não conta com assinaturas ou compras internas.

via TechCrunch