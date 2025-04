Google espera que a Apple Intelligence integre o Gemini ainda neste ano

O CEO da Alphabet (empresa-mãe do Google), Sundar Pichai, afirmou em uma audiência realizada hoje (30/4) que espera que o Gemini, serviço de inteligência artificial da empresa, seja oferecido como uma opção integrada aos iPhones neste ano, segundo uma reportagem do The Information.

Como sabemos, a Apple Intelligence utiliza seus próprios modelos para a maioria das tarefas disponíveis no iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. Para outras, a Maçã também oferece (exclusivamente, por ora) os serviços do ChatGPT, chatbot da OpenAI.

Durante a audiência, Pichai afirmou ter mantido uma série de conversas com o CEO da Apple, Tim Cook, ao longo de 2024 e que espera fechar um acordo semelhante ao da OpenAI até meados deste ano.

A Apple e o Google são parceiros de longa data, sendo o maior acordo entre elas (até o momento) sobre a busca no Safari, do qual o Google é o mecanismo padrão. Essa é a questão central do processo antitruste do governo dos Estados Unidos contra a gigante de Mountain View, sobre o qual Pichai fez os comentários em questão.

Segundo o The Verge, Pichai também aparentemente comentou algumas novidades sobre o iOS 19 — mais especificamente que Cook lhe disse que “mais modelos de IA de terceiros” seriam lançados para a Apple Intelligence ainda neste ano.

A adição de mais modelos em si não é novidade, pois essa foi uma promessa feita na própria apresentação da tecnologia. Porém, agora sabemos que isso poderá ocorrer nos próximos meses deste ano.

A Apple realizará a WWDC25 na segunda semana de junho, quando apresentará as novas versões dos seus sistemas operacionais. Se um acordo for fechado até lá, é provável que a adição do Gemini (e quem sabe de outros serviços terceirizados) seja anunciada durante a keynote de abertura do evento.