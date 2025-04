Nova fábrica de iPhones na Índia já está operando, e há outra em preparação

Aparentemente, está mesmo a todo vapor o processo de transferência de parte da fabricação de iPhones da China para a Índia. De acordo com a agência de notícias Reuters, inclusive, uma nova fábrica já iniciou as suas operações nos últimos dias no sul do país, com outra sendo preparada para um início em maio.

Publicidade

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a fábrica já inaugurada é da Tata Electronics, fornecedora que vem emergindo rapidamente como uma grande parceira da Apple na Índia. Nessa nova localidade, estão sendo produzidos modelos mais antigos do iPhone que ainda são comercializados pela Maçã.

Mas a expansão deverá ser ainda maior em breve, visto que em maio uma nova fábrica, avaliada em US$2,6 bilhões (administrada pela Foxconn, de Taiwan), também deverá iniciar suas operações no país. Ao contrário da já inaugurada, essa deverá focar na fabricação de modelos 16 e 16e.

Essa nova fábrica produzirá cerca de 300 a 500 unidades de iPhones por hora e terá uma capacidade de gerar em torno de 50.000 empregos quando estiver completamente concluída — algo que é esperado para acontecer até dezembro de 2026, daqui a aproximadamente um ano e meio.

Publicidade

Com essas novidades, a Tata e a Foxconn já contam, juntas, com 5 fábricas na Índia. As montadoras indianas foram responsáveis, só em março, pelo envio de cerca de 600 toneladas em iPhones para os Estados Unidos — um recorde mensal correspondente a um valor de US$2 bilhões.

Com as tarifas pesadas prometidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, à China, a Maçã conta com planos ambiciosos para transferir toda a produção com destino ao seu país de origem para a Índia — algo que possivelmente não será concluído tão rapidamente quanto a empresa espera.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.