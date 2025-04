Raycast chega ao iOS com foco em IA e anotações sincronizadas

Depois de abrir uma lista de espera, o Raycast finalmente está disponível para iPhones e iPads. Essa é a primeira expansão do app para além dos desktops e leva ao mobile algumas das funções mais pedidas pela comunidade.

Quem já usa o aplicativo no Mac sabe que o Raycast é praticamente um canivete suíço: serve como lançador de apps, central de automações, gerenciador de janelas e muito mais. No iOS, contudo, as coisas são um pouco diferentes.

Por conta das restrições do sistema da Maçã, o app não consegue oferecer a mesma integração profunda, então a equipe precisou repensar o que fazia sentido levar para os celulares da empresa.

De cara, o app permite acessar o chat com IA (que usa vários modelos diferentes), com suporte a entrada por voz e envio de imagens. Além disso, traz o Raycast Notes, um sistema simples de anotações que sincroniza com a versão para Mac.

Outros recursos disponíveis incluem: Quicklinks, para acessar sites e apps com um toque; Snippets, pelos quais você pode salvar trechos de texto ou templates que usa com frequência; Sincronização na nuvem, para manter tudo atualizado entre os dispositivos.

Os fundadores do Raycast, Petr Nikolaev e Thomas Paul Mann, explicaram que muita gente vinha pedindo uma versão mobile — principalmente depois que o recurso de notas ganhou destaque no desktop. Agora, com o app nas mãos dos usuários, a ideia é observar como ele será usado e, a partir disso, definir os próximos passos.

Entre as novidades que já estão no radar da equipe estão um teclado personalizado (para facilitar o uso de snippets e comandos em qualquer app), integração com outros recursos de IA que já existem no Mac, como Reasoning e suporte a LaTeX, além de funções como histórico da área de transferência e um modo de foco.

Claro, ainda existem limitações. Diferente do Mac, o Raycast não pode substituir o Spotlight no iPhone, e não está claro até onde a Apple vai permitir que o app se expanda. Uma alternativa seria lançar uma versão para Android, algo que os desenvolvedores não descartam — mas, por enquanto, o foco está no iOS.

via The Verge