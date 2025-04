TSMC começa a construir sua terceira fábrica de chips no Arizona

Em meio ao “tarifaço”, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) deu início à construção da sua terceira fábrica de semicondutores estado americano do Arizona, conforme anunciado pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

O projeto, que conta com forte apoio da Apple, faz parte de um investimento de US$100 bilhões e reafirma a estratégia de ambas as empresas para ampliar a produção de chips fora da Ásia.

Principal parceira da TSMC nesse projeto, a Maçã não esconde o entusiasmo. O CEO da empresa, Tim Cook, comentou sobre a parceria com a gigante taiwanesa e o impacto positivo na economia americana:

Temos orgulho de apoiar os empregos qualificados que vão moldar o futuro dos Estados Unidos. Como o primeiro e maior cliente da TSMC no Arizona, estamos empolgados com o que vem por aí em termos de inovação americana e com as incríveis oportunidades que isso vai gerar.

A nova fábrica será construída na cidade de Phoenix, ao lado de outras duas unidades que já estão em obras. A expectativa é que ela comece a operar até o fim da década, produzindo chips de 2 nanômetros — uma tecnologia de ponta.

Por questões regulatórias, no entanto, as fábricas americanas ainda não podem produzir os chips mais avançados, como o A18 ou o M4, que continuarão sendo fabricados em Taiwan. A produção no Arizona deverá focar no A16 Bionic e no S9.

Essa expansão é, sem dúvida, um passo importante para a Apple em sua tentativa de trazer parte da produção dos seus chips próprios para os EUA. A ideia é reduzir a dependência da Ásia e tornar a cadeia de produção mais resistente a imprevistos.

O governo americano também está de olho nessa movimentação. O Departamento de Comércio dos EUA anunciou até US$6,6 bilhões em subsídios, por meio do CHIPS Act, para apoiar o crescimento da TSMC no país.

Diante disso, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, afirmou que esse investimento marca o início de “uma nova era dourada da manufatura americana”.

Estamos na TSMC do Arizona para celebrar o retorno da indústria manufatureira aos Estados Unidos. A liderança firme e a direção clara do presidente Trump estão trazendo empresas e empregos de volta ao país em um ritmo recorde.

Segundo estimativas, o impacto econômico combinado das três fábricas da TSMC no Arizona poderá ultrapassar os US$200 bilhões na próxima década, com a criação de milhares de empregos qualificados — e com a Apple no centro dessa transformação.

via Arizona’s Family