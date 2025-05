App do Gemini para iOS ganha suporte a edição de imagens e widgets

O Google anunciou ontem uma novidade mais que bem vinda para o Gemini, seu chatbot de inteligência artificial. Agora, é possível editar imagens diretamente no app do Gemini, algo que estava disponível inicialmente apenas no AI Studio.

De acordo com o Google, a adição permite facilmente modificar tanto imagens criadas pela própria IA do Gemini quanto fotos originais armazenadas no computador ou smartphone do usuário.

É possível, por exemplo, modificar facilmente o fundo de uma imagem, substituir ou adicionar elementos e muitas outras ações — como pedir ao Gemini para editar uma foto pessoal e mostrar como seria seu cabelo em uma cor diferente.

O interessante é que essas edições são contextuais, então você pode realizar uma mudança primeiro e depois realizar alterações adicionais com base na anterior, uma “capacidade intuitiva de edição em várias etapas”.

Outro detalhe importante é que as imagens geradas pelo Gemini contarão com a marca d’água digital invisível SynthID, mas o Google experimenta adicionar também uma marca visível a todas as imagens geradas pelo chatbot.

Segundo a gigante da tecnologia, a possibilidade de editar imagens no Gemini está sendo liberada a partir de hoje e deverá chegará a falantes de 45 idiomas e a mais países “nas próximas semanas”.

Widgets

No iOS, além do recurso de edição de imagens, o app do Gemini também está ganhando widgets para a Tela de Início com atalhos para funções da câmera, compartilhamento de arquivos, conversas no Gemini Live, etc.

Segundo o Google informou ao MacRumors, os widgets são suportados apenas por aparelhos com pelo menos o iOS 17 instalado e serão disponibilizados para usuários qualificados na próxima semana.