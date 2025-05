Apple muda diretrizes da App Store para liberar links e pagamentos externos nos EUA

Após a decisão da juíza Yvonne Gonzalez Rogers, que inclui a proibição de cobrar comissões sobre compras feitas fora da App Store, a Apple atualizou oficialmente as diretrizes da sua loja nos Estados Unidos para permitir que aplicativos incluam botões, links externos e outras chamadas que direcionem os usuários a métodos de pagamento fora da sua plataforma.

Com as novas diretrizes, os desenvolvedores não precisam mais de uma autorização especial para incluir esses links em seus aplicativos distribuídos na App Store dos EUA.

Apesar de a Apple ter declarado que discorda fortemente da decisão judicial e planeja recorrer, a empresa afirmou que cumprirá a ordem do tribunal. E as mudanças promovidas nas diretrizes da loja já estão no ar, como apontou o 9to5Mac:

3.1.1 : Aplicativos na loja dos Estados Unidos não estão proibidos de incluir botões, links externos ou outras chamadas para ação ao permitir que usuários naveguem por coleções de NFTs pertencentes a terceiros.

: Aplicativos na loja dos Estados Unidos não estão proibidos de incluir botões, links externos ou outras chamadas para ação ao permitir que usuários naveguem por coleções de NFTs pertencentes a terceiros. 3.1.1(a) : Na loja dos Estados Unidos, não há proibição quanto à inclusão, por parte de um aplicativo, de botões, links externos ou outras chamadas para ação, e não é necessário nenhum direito específico para isso.

: Na loja dos Estados Unidos, não há proibição quanto à inclusão, por parte de um aplicativo, de botões, links externos ou outras chamadas para ação, e não é necessário nenhum direito específico para isso. 3.1.3 : A proibição de incentivar os usuários a utilizarem um método de compra diferente da compra dentro do app não se aplica à vitrine dos Estados Unidos.

: A proibição de incentivar os usuários a utilizarem um método de compra diferente da compra dentro do app não se aplica à vitrine dos Estados Unidos. 3.1.3(a): O direito de “Conta de Link Externo” não é necessário para que aplicativos na loja dos Estados Unidos incluam botões, links externos ou outras chamadas para ação.

Muitas empresas também já se manifestaram e estão correndo para oferecer soluções de pagamento ou adaptar seus apps para as novas regras, como a Epic Games, a Stripe, o Patreon e o Spotify.