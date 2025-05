Apple reduz preço do MLS Season Pass para o restante da temporada 2025

O MLS Season Pass, plano de assinatura que dá acesso aos jogos e a conteúdos da Major League Soccer no aplicativo Apple TV, está mais barato em boa parte do mundo — com exceção da Indonésia, Índia e América Latina, onde os preços do serviço já estão consideravelmente mais baratos.

A partir de hoje, a Apple está oferecendo um desconto de até 30% na assinatura da temporada completa do campeonato. Nos Estados Unidos, por exemplo, o preço para não assinantes cai de US$100 para US$80, enquanto quem já assina o Apple TV+ pode adquirir a assinatura por US$60 (antes, custava US$70).

Esse desconto, vale recordar, já é algo tradicional quando falamos no modelo de negócio oferecido pela Apple para o MLS Season Pass e leva em consideração o fato de que uma parcela dos jogos do campeonato já foi exibida — o que desencoraja usuários a pagarem o preço cheio cobrado de início.

É exatamente por esse motivo que a assinatura mensal do campeonato permanece com os preços inalterados, uma vez que os usuários acabam não perdendo nada ao optarem por ela. Obviamente, no início da próxima temporada, os preços da temporada completa deverão retornar ao patamar anterior.

Por isso, caso você adquira o campeonato em um dos países premiados com o desconto, é bom ficar atento quanto à renovação da cobrança para a temporada do próximo ano, já que o preço cheio deverá aparecer na sua fatura caso você não a cancele até o fim do período de faturamento inicial.

via Goal.com