Apple Watch ajuda a salvar homem que sofreu AVC durante exercício

Um homem dos Estados Unidos relatou à emissora de TV local WTOL (do estado de Ohio) como seu Apple Watch ajudou a salvar sua vida após ele sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto praticava exercícios em sua garagem.

Publicidade

Derick Gant, na época com 57 anos, disse que estava tentando bater seu próprio recorde pulando corda no dia do ocorrido. Ele até conseguiu atingir a meta, mas acabou caindo e não conseguiu mais mexer sua perna e nem seu braço.

Foi aí que o recurso Detecção de Queda do Apple Watch entrou em ação, exibindo um alerta o questionando sobre estar ou não com problemas. Gant ignorou por um tempo achando que ficaria bem rapidamente, mas logo “aceitou” a ajuda do dispositivo.

Poucos minutos após o Apple Watch avisar seus contatos de emergência sobre o acontecido e também ligar para o 911, uma equipe chegou ao local para socorrê-lo — processo que, desde o início, foi registrado por uma câmera de segurança.

Não demorou para que eles concluíssem que Gant teve um AVC. Após um tratamento adequado, menos de um ano após o ocorrido, ele já sabe que o incidente ocorreu após uma pausa no uso de coagulantes.

Publicidade

Como as condições de coagulação do seu sangue voltaram ao seu estado natural, o esforço físico aumentou sua frequência cardíaca e sua pressão arterial, o que fez com que um coágulo bloqueasse a entrega de oxigênio para o cérebro, resultando no AVC.

Embora o derrame tenha afetado o movimento das pernas e dos braços de Gant, ele já se recuperou totalmente e agora é exemplo vivo de como a tecnologia pode ser uma das maiores aliadas na prevenção e nos cuidados com a saúde.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac