Como adicionar tíquetes à Carteira (Wallet) do iPhone pelo Mac

O aplicativo nativo Carteira (Wallet), disponível no iPhone, possibilita cadastrar os seus cartões de crédito e débito no Apple Pay e também adicionar tíquetes de eventos, como shows, ingressos de cinema ou cartões de fidelidade.

O que muita gente não sabe é que você pode adicionar esses tíquetes diretamente pelo Safari do seu Mac — sem que seja necessário recorrer ao seu smartphone para salvá-los.

Veja como fazer! 📱

Antes de mais nada, certifique-se de que o iCloud está configurado para o Safari no iPhone e no Mac; Acesse o navegador nativo da Maçã no seu Mac; Abra o site ou o email onde o tíquete está localizado; Clique em cima do tíquete ou em “Adicionar ao Apple Wallet”; Escolha “Adicionar ao app Carteira” na janela que será aberta dentro do navegador.

Caso já tenha adicionado-o antes mas o conteúdo for diferente, o botão mostrado indicará “Atualizar”.

Em poucos instantes, o ingresso aparecerá no app Carteira do seu iPhone (e também do Apple Watch, caso tenha um), devidamente sincronizado pela nuvem.

Simples, não?! 😉