Como mostrar mais de 3 apps recentes no Dock do Mac

Há alguns anos, a Apple permite que donos de Macs e iPads mantenham, no Dock do sistema, os aplicativos recentes em uma área dedicada dele, no lado direito.

Por padrão, apenas três dos apps mais recentes aparecerão ali. Porém, você pode fazer isso com que mais de três apareçam, dependendo do seu fluxo de trabalho ou preferência.

Veja como fazer! 👨‍💻

Antes de qualquer coisa, ative a exibição de apps sugeridos e recentes do Dock, indo até Ajustes do Sistema » Mesa e Dock. Depois, marque a opção correspondente.

Em seguida, abra o Terminal na sua máquina, digite os seguintes comandos e pressione return :

defaults write com.apple.dock show-recents -bool true;

defaults write com.apple.dock show-recent-count -int 10;

killall Dock

Observe que -int 10 significa que serão exibidos os últimos dez apps abertos, mas você pode alterar isso na hora de digitar o comando, dependendo do número de apps recentes que gostaria de exibir no Dock.

Simples, não?! 🙂

