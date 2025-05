Epic Games, Stripe e mais se preparam para pagamentos fora da App Store

Depois do resultado da batalha judicial entre a Apple e a Epic Games (que inclui a proibição de cobrar comissões sobre compras feitas fora da App Store), a desenvolvedora do jogo Fortnite anunciou atualizações na sua loja de apps digital, como informou o MacRumors.

A oferta busca captar desenvolvedores que utilizam o sistema de pagamento da Apple: a partir de junho, as compras de apps processadas fora da App Store pela Epic Game Store (os chamados Webshops da Epic Games Store) que gerarem até US$1 milhão por ano não precisarão pagar nenhuma taxa. Caso esse valor seja superado dentro de um ano, a Epic cobrará uma comissão de 12%.

A novidade visa ajudar muitos desenvolvedores pequenos ou independentes de jogos, que geralmente não ultrapassam US$1 milhão de faturamento e poderão aumentar bastante a sua margem de lucro — quem sabe cobrando mais barato pelos seus apps e aumentando a competitividade do mercado.

Além disso, os usuários que realizarem compras nessas Webshops acumularão 5% em “Epic Rewards”, que poderão ser usados em futuras transações na loja.

Stripe

Outra plataforma que se pronunciou após a decisão judicial do caso das compras de apps foi a Stripe, companhia que processa pagamentos. Além de publicar uma documentação em seu site, seu gerente de produtos, Michael Luo, publicou em seu X um guia rápido ensinando os desenvolvedores de iOS a aceitar pagamentos via Stripe por fora da App Store, contornando as taxas da Apple nas transações.

Stripe 🤝iOS developers



Big news iOS app developers! You can now accept payments with @stripe outside of your app, with no iOS app store commissions.



The Stripe team 🧑‍🍳cooked up a quick guide walking you through how. Go live now!



Docs in the 🧵 pic.twitter.com/gKguWwBanv — Michael Luo (@AzianMike) May 1, 2025

Para isso, eles devem configurar um link dentro dos seus apps para aceitar pagamentos digitais no iOS utilizando o Stripe Checkout. Isso redireciona o usuário para uma página de pagamentos fora do app, pagando o que eles chamam de uma taxa mais justa ( 2,9% mais US$0,30 por transação).

As responsabilidades sobre a página de pagamentos externa hospedada pela Stripe, como gerenciar o fluxo de checkout, processar assinaturas e garantir a conformidade das compras, também ficam por conta dos desenvolvedores. A Stripe garante total segurança sob as páginas e oferece diferentes opções de pagamento aos clientes.

Patreon

O Patreon foi outra plataforma de assinaturas que anunciou planos de mudanças em seus métodos de pagamento no iOS para contornar as compras no sistema da Apple. Segundo o The Verge, uma atualização futura trará novas funcionalidades, permitindo que os criadores aceitem pagamentos dos seus seguidores por fora do sistema da Apple, evitando as taxas da Maçã.

Vale lembrar que, no ano passado, a plataforma foi forçada a mudar para o sistema de compras da Apple (que cobra taxa de 30% a cada nova assinatura), sob o risco de “ser removido da App Store”.

Este é um momento importantíssimo para os criadores e seus negócios. O aplicativo para iOS é a plataforma número um para o engajamento de fãs no Patreon, e acreditamos que esta decisão permite que os criadores recebam pagamentos sem dar 30% à Apple. Como primeiro passo, enviaremos uma atualização do aplicativo para análise da Apple para permitir pagamentos fora do IAP [In-App Purchase], para que os criadores economizem mais com os pagamentos de fãs no iOS.

Spotify

Um dos grandes interessados nessa história, como previsto, o Spotify também já se movimento para aproveitar o momento, segundo o The Verge. A empresa já enviou uma atualização do seu aplicativo para iOS para a App Store americana, permitindo que usuários acessem opções de pagamento alternativas fora do sistema da Apple.

Com essa atualização, os usuários do Spotify poderão visualizar preços de assinaturas e ofertas promocionais diretamente no aplicativo, além de se inscrever ou alterar planos por meio de links externos que os direcionam ao site do Spotify. A empresa enfatizou que essas melhorias atendem às expectativas básicas dos usuários, expressando frustração por anos de restrições impostas pelas políticas anteriores da Apple.

O Spotify elogiou a decisão judicial como um marco importante para os consumidores globais e considerou essas melhorias no aplicativo como há muito esperadas.