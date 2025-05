Mark Zuckerberg critica regras rígidas da Apple sobre políticas de apps

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, deu uma entrevista ao Stratechery na qual comentou a sua relação com a Apple e as regras fechadas da App Store.

A relação de desenvolvedores de apps com a App Store vêm passando por conflitos, como o processo judicial da Epic Games e a Coalizão para uma Experiência Móvel Competitiva, e para Zuckerberg não é diferente.

O chefão da Meta criticou fortemente as políticas da Maçã. Segundo ele, o fato de a empresa não permitir que o Facebook funcione como “uma plataforma dentro de uma plataforma” no iOS contribuiu para o fim da era FarmVille.

Bem, veja bem, a plataforma original do Facebook era algo que realmente fazia sentido para a web, e era algo pré-mobile. À medida que o uso da web para desktops se transformava em mobile, a Apple basicamente disse: “Você não pode ter uma plataforma dentro de uma plataforma e não pode ter aplicativos que usem as suas coisas.” Então, tudo isso, que havia se tornado uma parte significativa do nosso negócio — acho que quando fizemos nosso IPO em 2012, jogos e aplicativos representavam cerca de 20% do nosso negócio —, basicamente não tinha muito futuro.

Mesmo que uma dependa da outra, a relação da Apple com a Meta não é muito amigável, e as restrições da Maçã nas políticas de aplicativos definitivamente foram um fator que deixou “profunda amargura” em Zuckerberg e na Meta.

[…] É realmente apenas um artefato das políticas da Apple que eu acho que levou a essa profunda amargura em torno não apenas disso, mas de uma série de coisas em que eles simplesmente disseram: “Okay, vocês não podem fazer essas coisas que achamos que seriam valiosas”, o que eu acho que, até certo ponto, contribui para parte dessa dinâmica entre a nossa empresa e a deles. Eu acho isso lamentável.

Nos últimos anos, a chegada da Transparência do Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT) limitou a publicidade direcionada no iOS, o que afetou bastante o Facebook. Mesmo não sendo consideradas anticompetitivas, a implementação dessas práticas exige que os desenvolvedores se adaptem e se reposicionem para que seus apps continuem rentáveis, e a Meta já passou por diversas mudanças de estratégia.

Para Zuckerberg, as plataformas móveis, como o iOS, devem ser mais abertas, tal qual os sistemas operacionais de desktop, como macOS e Windows. Com o recente processo da Epic Games e a chuva de críticas às regras da App Store, é provável que as barreiras da Apple sejam, de fato, quebradas aos poucos.

