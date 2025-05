Rumor: Organizador Visual no iPad poderá permitir sobrepor janelas livremente

Recentemente, o leaker Majin Bu compartilhou algumas possíveis novidades que a Apple estaria preparando para o iPadOS visando deixar o sistema mais próximo a uma experiência desktop — algo que, de acordo com informações do jornalista Mark Gurman, deverá ganhar vida já no iPadOS 19.

Uma dessas novidades apontadas por ele foi uma versão atualizada do Organizador Visual (Stage Manager), a qual deverá tornar a utilização dos apps e janelas mais fluida e produtiva, bem como simplificar a navegação entre aplicativos e melhorar a disposição dos espaços de trabalho.

Embora essa descrição possa soar um pouco vaga, a série iOS Decoder (do 9to5Mac) mostrou algumas mudanças que a Apple parece estar testando para o recurso nas últimas versões beta do iOS 18.5 — obviamente, sem a intenção de lançar essas novidades ainda na atual geração do sistema.

Segundo o site, será possível arrastar janelas para qualquer posição (inclusive para fora da tela) ou até mesmo sobrepor umas às outras completamente sem o ajuste automático presente na atual versão — o que seriam novidades bem-vindas para usuários mais avançados.

Além disso, embora seja improvável que a Apple lance algo do gênero, eles conseguiram rodar o Stage Manager em um iPhone via Simulator (inclusive em um display externo) — o que indica que, teoricamente, não há limitações técnicas para o suporte ao recurso no iOS.

Eles também viram que a Apple está testando os Estilos Fotográficos (Photographic Styles) para vídeos e apps de terceiros, bem como uma sinalização de recurso que renderiza os widgets do modo Em Espera (StandBy) apenas para metade da tela — o que pode estar ligado, quem sabe, a um futuro iPhone dobrável.