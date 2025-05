Vídeo: Saramonic Ultra, microfone sem fio de 2 canais com timecode e 32-bit float

Muitos que estão começando no mundo áudio-visual podem não ter se dado conta disso ainda, porém um vídeo com um visual “mais ou menos” e áudio cristalino retém bem mais audiência do que o inverso (visual impecável, só que com áudio ruim).

É por isso que um sistema de captação bacana, como o Saramonic Ultra, é fundamental em qualquer setup hoje em dia. E temos, aqui, algo realmente completo — com quase tudo a que temos direito.

Confira o nosso vídeo completo:

O Saramonic Ultra é um sistema de microfone sem fio (transmissão digital a 2,4GHz) de dois canais, com gravação interna em 32-bit float, 8GB de armazenamento por transmissor, suporte a timecode, tecnologia ClearVoice, design compacto e resistente à água (IPX5), receptor com tela AMOLED e alcance de até 300 metros com o uso de uma antena externa.

Ele está à venda na própria loja online da Saramonic ou no AliExpress, em versões preta e branca, com ou sem os microfones de lapela inclusos.

