WHAT THE CLASH? e outros 4 jogos aterrissam no Apple Arcade

O Apple Arcade começou o mês de maio com novidades: cinco jogos foram adicionados à plataforma hoje. Entre eles, o mais aguardado é WHAT THE CLASH?, criação da Triband, o mesmo estúdio responsável pelos bem-humorados WHAT THE GOLF? e WHAT THE CAR?.

Publicidade

Além desse, também estão chegando hoje ao streaming de jogos da Maçã os seguintes títulos: with My Buddy, LEGO Friends Heartlake Rush+, Words of Wonders: Search+ e SUMI SUMI : Matching Puzzle+.

WHAT THE CLASH?

Como mencionamos, a grande estrela da semana é WHAT THE CLASH?, um jogo multiplayer de festa cheio de minijogos absurdos. Nele, você comanda uma mão com… pernas em disputas criativas e hilárias com os amigos.

O mais divertido é montar combinações malucas com cartas que geram desafios como “girafa com arco e flecha” ou “ordenhar o peixe”. A ideia é simples: fazer todo mundo rir — e competir, claro.

with My Buddy

Já with My Buddy segue um caminho diferente, apostando no carinho pelos pets. Aqui, o jogador adota um cachorrinho ou gatinho virtual e acompanha seu crescimento, cuidando, brincando, trocando roupinhas e personalizando o ambiente onde o bichinho vive.

Divulgação/Apple

LEGO Friends Heartlake Rush+

Enquanto isso, LEGO Friends Heartlake Rush+ é voltado para quem gosta de jogos de corrida. Ambientado na colorida cidade de Heartlake, o game permite escolher personagens como Autumn, Nova e Leo, além de personalizar carros e desviar de obstáculos enquanto coleta moedas e sorvetes.

Divulgação/Apple

Words of Wonders: Search+

Para quem curte desafios de palavras, Words of Wonders: Search+ traz um caça-palavras com temática de viagem. A cada fase, o jogador descobre palavras escondidas enquanto explora pontos turísticos ao redor do mundo.

Divulgação/Apple

SUMI SUMI: Matching Puzzle+

Por fim, SUMI SUMI: Matching Puzzle+ reúne personagens fofos da San-X (como Rilakkuma e Sumikko Gurashi) em um jogo de combinar peças com visuais encantadores e jogabilidade simples.

Divulgação/Apple

Atualizações de outros jogos

Além dessas estreias, o serviço também trouxe atualizações para alguns títulos já conhecidos. WHAT THE CAR? ganhou novos visuais e fases; Hello Kitty Island Adventure agora conta com a Cidade dos Pomares; e PGA Tour Pro Golf passa a incluir o torneio RBC Heritage, alinhado com o evento oficial.

Publicidade

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.