WhatsApp testa criação de grupos sem participantes e atalhos para status

De acordo com uma descoberta do WABetaInfo na versão de testes 25.13.10.713 do WhatsApp para iOS (disponível no TestFlight), o mensageiro está trabalhando para simplificar o processo de criação de grupos.

Atualmente, vale recordar, criar um grupo na plataforma envolve, obrigatoriamente, a definição de um nome para o chat e a adição prévia de pelo menos um participante antes que o processo seja efetivado.

Com a novidade, será possível pular a parte da adição de pessoas — o que permitirá configurar o grupo totalmente ou esperar para definir melhor suas definições de privacidade antes que qualquer outra pessoa faça parte dele.

Será também uma mão na roda para pessoas que costumam criar grupos que servem como uma espécie de “armazenamento pessoal”. Atualmente, é necessário adicionar pelo menos uma pessoa e removê-la depois.

Embora seja possível enviar mensagens para si mesmo no WhatsApp, a prática supracitada permanece bastante viva por permitir segmentar espaços com diferentes classificações ou temáticas.

Mais facilidade na criação de status

Outra novidade — essa, vista pelo mesmo site na versão de testes 25.13.10.73 do app, deverá tornar mais fácil o acesso a diferentes opções na tela de composição de status (a que aparece quando tocamos em “adicionar status” ou na opção de câmera).

Os novos botões fornecem acesso fácil à criação de status de texto ou voz — opções que estavam um pouco escondidas (especialmente a última, que aparecia apenas quando o usuário escolha criar um status com texto).