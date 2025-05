AirPods ajudam a prender suspeito de roubo milionário no Brasil

Já mostramos alguns casos em que dispositivos ou produtos da Apple integrados à rede Buscar (Find My) ajudam a solucionar crimes e ocorrências policiais no geral. A história que vamos contar desta vez aconteceu no Brasil, com os AirPods sendo os grandes protagonistas da vez.

Como publicado pelo Tilt (UOL), os fones de ouvido da Maçã ajudaram a prender um suspeito envolvido num roubo milionário. O crime aconteceu no último dia 25, quando uma quadrilha invadiu uma residência e roubou R$1 milhão em joias e um relógio no valor de R$500 mil.

Entre os objetos levados, estava um par de AirPods, os quais foram essenciais para que a vítima pudesse rastrear a localização de um homem de 28 anos e a entregasse à polícia, que conseguiu localizá-lo e prendê-lo a mais de 15km do local original do crime (que ocorreu no Jardim Paulista).

Além dos AirPods, o suspeito estava com quase R$10 mil em espécie, uma pulseira, um escapulário e uma bolsa utilizada no crime. Mesmo negando participação de início, as imagens de segurança capturadas no momento da ação confirmaram que ele foi um dos responsáveis.

Embora o suporte à geolocalização nos AirPods tenha sido projetado para ajudar a encontrá-lo principalmente em casos de perda, é interessante ver como o recurso pode ajudar a solucionar até mesmo crimes — o que mostra que eles não são meros dispositivos de áudio.

