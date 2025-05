Aplicativo do NotebookLM para iPhone e iPad será lançado em 20 de maio

O Google apresentou hoje oficialmente os aplicativos oficiais do NotebookLM — incluindo suas versões para iOS e iPadOS. Eles estão previstos para serem lançados no dia 20 de maio, mesmo período em que acontecerá a conferência Google I/O 2025.

Já disponível para encomenda na App Store (onde é possível visualizar capturas de tela do app), o software será um pouco diferente da versão PWA existente atualmente, contando com três abas inferiores principais: Sources, Chat e Studio.

Na parte superior, por sua vez, há as opções de visualização Recent, Shared, Title e Downloaded. O app também está presente na folha de compartilhamento do sistema, permitindo adicionar novas fontes de qualquer lugar no dispositivo.

De acordo com o que diz o Google na descrição do software na App Store (ainda bem resumida), o aplicativo permitirá ouvir os Resumos de Áudio, visualizar notebooks criados e as fontes que foram adicionadas a cada um deles.

Recentemente, vale recordar, o Google anunciou que os Resumos de Áudio agora estão disponíveis em português — o que sem dúvidas tornará o lançamento do aplicativo ainda mais útil para usuários brasileiros.

Boa novidade, não acham?

via 9to5Google