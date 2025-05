Apple e Anthropic estão trabalhando em ferramenta de programação empurrada por IA, diz reportagem

Depois de colaborar com a OpenAI para trazer alguns dos recursos da Apple Intelligence à vida, a Apple uniu forças agora com a Anthropic para desenvolver uma nova plataforma de programação que usará IA para escrever, editar e testar códigos no lugar dos desenvolvedores, segundo uma reportagem da Bloomberg.

Descrito como uma nova versão do Xcode, esse sistema se integrará ao modelo Claude Sonnet e será liberado em breve para uso interno por parte dos engenheiros da Apple. A empresa, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, ainda não decidiu se vai lançar essa ferramenta para o público geral ou não.

A Apple, vale notar, chegou a anunciar um recurso parecido para o Xcode no ano passado chamado Swift Assist, mas nunca chegou a lançá-lo de fato por conta de reclamações dos seus engenheiros envolvendo alucinações e outros problemas.

É esperado que essa nova ferramenta desenvolvida em parceria com a Anthropic — que é frequentemente lembrada por ter os melhores modelos do mercado para programação — substitua essa solução proprietária ou, pelo menos, funcione em paralelo a ela.

Ao que tudo indica, a ferramenta contará com uma interface com um espaço para a composição de prompts, os quais poderão incluir uma variedade de pedidos. Também é esperado que a novidade seja capaz de testar interfaces de usuário, além de procurar e solucionar bugs automaticamente.

Caso o lançamento desse novo sistema ocorra sem grandes desafios entre os desenvolvedores da Apple, é possível que vejamos a Apple realizar algum anúncio durante a WWDC25 envolvendo uma versão pública dessa novidade.

Como destacado pela reportagem, essa colaboração com a Anthropic marca uma virada de chave para a Apple, que historicamente tem sido bastante relutante quando o assunto envolve o uso de ferramentas de IA no desenvolvimento de produtos voltados aos consumidores.