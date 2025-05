Aria, IA do Opera One, ganha novo design; ícone do browser agora pode ser alterado

A versão para iOS do navegador Opera One foi atualizada recentemente com um verdadeiro banho de loja para a sua assistente de IA integrada, a Aria.

A ferramenta, como detalhado pela Opera nessa página, está agora mais “aconchegante” e “intuitiva”, além de fornecer um contraste melhorado entre os diferentes ícones exibidos na tela do seu iPhone.

A empresa garante, porém, que todos os botões foram mantidos nas suas posições habituais, o que significa que os usuários não deverão ter problemas para se adaptar ao novo visual do recurso.

Há, no entanto, algo completamente novo na interface: como é possível notar na imagem de divulgação acima, agora é possível notar um novo carrossel de recomendações — as quais são atualizadas constantemente para evitar que o usuário fique vendo exatamente as mesmas coisas sempre — na interface da Aria.

Novos ícones

Há também outra novidade que deverá agradar os fãs de apps personalizáveis: novos ícones para o app do Opera One.

Como ilustrado acima, o usuário pode escolher agora uma entre 16 opções de ícones para o seu navegador, o que vai desde a arte original até opções com degradês e fundos multicoloridos.

Para alterar o ícone do Opera One no iOS, basta ir até as configurações do navegador e tocar em “Ícone do app”.

Outras novidades

A atualização também inclui novidades menores que devem aprimorar a segurança do app e facilitar pagamentos online, como a possibilidade de acessar a sua frase de recuperação indo em Ajustes » Carteira de criptomoedas » Revelar minha frase de backup e a capacidade de escolher uma nova carteira de terceiros para transferir seus ativos.

Segundo a Opera, essa novidade foi liberada na última terça-feira (27/4). Entretanto, ela já havia sido anunciada no changelog da versão 5.5.0 do app, a qual foi liberada na App Store em 6 de abril. A versão atual do navegador no iOS é a 5.5.1.

Gratuito, o Opera One pode ser instalado em iPhones e iPads com o iOS/iPadOS 15.0 ou superior.