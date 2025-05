“Bread & Roses” é um dos docs vencedores dos Peabody Awards 2025

O documentário “Pão, Rosas e Liberdade” (“Bread & Roses”), que tem produção executiva de Malala Yousafzai (ativista paquistanesa e ganhadora do Prêmio Nobel), foi uma das produções agraciadas na edição deste ano dos Peabody Awards.

Publicidade

Único representante do Apple TV+ na premiação, que é uma das mais prestigiadas do mundo, o documentário foi adquirido em Cannes pelo serviço de streaming da Maçã em 2024, tendo estreado em novembro do mesmo ano.

A produção mostra como a tomada do Afeganistão pelo grupo extremista Talibã (em 2021) restringiu os direitos de milhões de mulheres no país, impedindo o acesso à educação e impondo duras limitações públicas.

Também produzido por Sahra Mani, “Bread & Roses” “destaca a resiliência das mulheres afegãs nessas circunstâncias, mostrando sua resistência organizada e a alegria que elas insistem em encontrar em suas vidas cotidianas”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.