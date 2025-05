Campanha destaca os benefícios do Apple Watch para crianças

A Apple está investindo em uma espécie de rebranding para divulgar a possibilidade de crianças emparelharem seus Apple Watches aos iPhones dos seus pais — um recurso imprescindível para que eles mantenham contato e controle sobre a localização dos pequenos.

Publicidade

Em uma página denominada Apple Watch For Your Kids, a Maçã destaca alguns dos muitos benefícios de usar o iPhone para gerenciar o Apple Watch de crianças, como a possibilidade de fazer ligações, gerenciar notificações ou simplesmente de saber onde eles estão.

A Apple também destaca exercícios e atividades projetadas especialmente para crianças, o recurso SOS de Emergência e outras coisas já amplamente conhecidas no relógio como o suporte à reprodução de músicas no Apple Music e os mostradores divertidos.

Configure qualquer Apple Watch com [conectividade] celular para seus filhos, mesmo que eles não tenham seu próprio iPhone. É fácil ligar e enviar mensagens de texto. Saiba onde eles estão. Ótimas maneiras de mantê-los ativos. É independência para eles. E paz de espírito para você.

Ainda nessa seara, a Apple também lançou três pequenos vídeos em seu canal do YouTube no Canadá os quais destacam três benefícios-chave de dar um Apple Watch com conectividade celular para crianças: trocar mensagens de texto, ligar e compartilhar a localização.

Vale recordar que também é possível usar o emparelhamento ao iPhone dos pais com um Apple Watch apenas com Wi-Fi, mas alguns recursos interessantes não estarão disponíveis.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors