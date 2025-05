Como ativar um filtro de Foco no Calendário [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Calendário (Calendar) permite gerenciar facilmente os seus compromissos e lembretes em um único lugar.

Publicidade

Graças aos poderes do recurso filtros de Foco (Focus filters), é possível selecionar quais calendários aparecerão e enviarão notificações de acordo com o Foco ativado no momento.

Um exemplo prático: você pode definir um filtro para mostrar apenas o calendário intitulado “Trabalho” quando o Foco “Trabalho” estiver ativado no momento.

Confira, nos próximos parágrafos, como fazer isso! 🗓️

Como ativar um filtro de Foco no Calendário pelo iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings), toque em “Foco” e crie um do zero ou selecione um que já tenha sido adicionado anteriormente.

Publicidade

Na área “Filtros de Foco”, vá até “Filtros de Foco”, depois em “Calendário” e use o menu suspenso “Escolher” para selecionar apenas aqueles que quer exibir. Toque em “OK” e, depois, em “Adicionar”.

Como ativar um filtro de Foco no Calendário pelo Mac

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings), clique em “Foco” (na barra lateral esquerda), crie um novo ou escolha um que já esteja criado.

Publicidade

Selecione “Adicionar Filtro…” (na seção Filtros de Foco), escolha “Calendário” e clique em “Escolher” para selecionar aqueles calendários que deseja — ou em “Selecionar Tudo”, caso queira isso.

Por fim, clique em “Adicionar” para salvar.