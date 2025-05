Novo vídeo “hands on” destaca recursos da Apple Intelligence em ação

A Apple publicou hoje um novo vídeo de “hands on” no YouTube mostrando, de forma prática e descontraída, os principais recursos da Apple Intelligence. A ideia é mostrar como essas ferramentas podem facilitar a vida de quem usa os dispositivos no dia a dia.

Entre as novidades, o vídeo mostra o Limpeza (Clean Up), que permite apagar objetos indesejados de uma foto com alguns toques. Também tem o Genmoji, que cria emojis personalizados a partir de descrições — é só dizer o que quer e ele aparece.

Já o Image Playground permite gerar imagens divertidas com temas variados, como festas de aniversário com dinossauros, super-heróis ou astronautas.

Na parte de produtividade, o destaque vai para o resumo (Mail Summarize), que sintetiza emails longos em poucos segundos, e para as Ferramentas de Escrita (Writing Tools), que ajudam a ajustar o tom dos seus textos. Está escrevendo um email meio atravessado? Ele suaviza para você.

Além disso, a Apple Intelligence agora conta com integração com o ChatGPT, oferecendo sugestões de texto completas a partir de poucas informações.

Outro recurso que aparece no vídeo é a Inteligência Visual (Visual Intelligence), que usa a câmera do aparelho para interpretar informações do mundo real, como cartazes, panfletos ou até os ingredientes que você tem na cozinha. Dá até para pedir uma receita apontando a câmera para o que tem na bancada.

Esse é o segundo vídeo recente da Maçã promovendo a Apple Intelligence — o anterior focava apenas na ferramenta de limpeza de fotos. Já a nova versão da Siri, que promete ser mais avançada e integrada à IA, ainda não tem data de lançamento.