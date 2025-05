Telegram é atualizado com novas formas de criar chamadas em grupo

Atenção, usuários do Telegram! Tem atualização nova para o mensageiro na área — desta vez, com novidades focadas no recurso de chamada em grupo do mensageiro, que agora está mais capaz (além, é claro, de outras novidades menores).

Vamos dar uma olhada em tudo?

Chamadas em grupo turbinadas

Em um post no seu blog oficial, a empresa comandada por Pavel Durov anunciou que, a partir de agora, será possível iniciar uma chamada em grupo com criptografia de ponta a ponta sem ter que, primeiro, criar uma nova conversa em grupo com todos os contatos desejados.

Como é possível nas imagens de divulgação, agora basta ligar primeiro para uma pessoa qualquer e, depois, tocar em um botão localizado no canto superior direito da tela para adicionar novos contatos ou clicar na opção “Nova Chamada” na guia de Chamadas. Também existe a opção “Novo Link de Chamada”, caso você prefira convidar alguém usando um link.

Contas Business automatizadas

Rival direto do WhatsApp Business, o Telegram Business (que, vale notar, está incluso na assinatura do Telegram Premium) também recebeu uma novidade.

Agora, usuários do Telegram Business têm a opção de adicionar chatbots de terceiros para cuidar das suas mensagens. Segundo o mensageiro, essa nova função dá aos negócios a chance de automatizar também os seus perfis, as suas transações e os seus stories.

Todos esses detalhes podem ser ajustados livremente pelo usuário, que podem conceder ou revogar permissões para esses chatbots.

Novidades para presentes

Caso você seja uma pessoa que envia e recebe presentes com frequência no Telegram, saiba que agora é possível adicionar um botão dedicado ao recurso no campo de digitação de uma nova mensagem, o qual fica visível tanto para você quanto para os seus contatos.

Além disso, agora você também pode decidir não só quais presentes serão exibidos em seu perfil, como também se os presentes de seus contatos (ou apenas de certos amigos) serão exibidos para todos automaticamente em seu perfil, dispensando qualquer ação adicional.

Assinantes do mensageiro, por sua vez, podem selecionar exatamente quais tipos de presentes podem receber (como itens “Únicos” ou de “Edição Limitada”) — esse recurso é para os exigentes, hein? 😜

Segundo o Telegram, todos esses ajustes podem ser conferidos em Configurações » Privacidade e Segurança » Presentes.

Contas congeladas

Acha que foi banido injustamente do Telegram? Pois saiba que agora será possível recorrer das decisões da app, o que abre a possibilidade de recuperar uma conta mesmo após um “gancho”.

Isso porque, com a nova atualização, contas banidas serão, na verdade, congeladas, e não excluídas permanentemente. Caso o seu apelo tenha sucesso, todas as funções da conta em questão serão restauradas.

Novos gestos

Por fim, temos novos gestos que prometem tornar a navegação dentro do Telegram bem mais ágil.

O primeiro deles está relacionado ao recurso de Mensagens Salvas. Como é possível notar no GIF abaixo, agora é possível tocar e segurar no botão de compartilhamento da mensagem e arrastar o dedo até o botão de salvar para guardar um recado para depois.

Já o segundo tem a ver com os stories, que agora podem ter sua composição iniciada apenas deslizando com o dedo para a direita no carrossel de postagens presente na parte superior da tela do mensageiro. Essa ação, de acordo com o Telegram, levará o usuário diretamente para o editor de stories.

Bom update! 💬📱