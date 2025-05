Apple separará o lançamento dos modelos Pro com os “iPhones 18”, diz The Information

A Apple pode estar planejando mudar significativamente a sua estratégia de lançamento de novos iPhones a partir do ano que vem, segundo uma reportagem do The Information.

Em vez de lançar toda a linha “iPhone 18” de uma só vez em setembro de 2026, como ocorre há anos, eles dizem que a Apple separará os lançamentos em duas etapas.

Primeiro, em setembro de 2026, teríamos o lançamento dos modelos Pro da linha “iPhone 18” — sendo que um “iPhone 18 Air” também entraria nesse bolo — e do primeiro modelo dobrável (foldable) da companhia. Depois, na primavera (do hemisfério norte) de 2027, aí sim veríamos o lançamento do modelo padrão (não Pro) da linha — possivelmente junto do “iPhone 18e”.

Ou seja, o foco em setembro passaria a ser exclusivamente nos modelos mais caros e, se isso vier mesmo a se confirmar, a Apple provavelmente pretende com a mudança distribuir melhor seus lançamentos durante o ano — garantindo não só uma receita forte durante múltiplos trimestres fiscais, mas também evitando tanta sobrecarga sobre suas fornecedoras num mesmo momento.

“iPhone 18 Pro” com Face ID sob a tela?

A mesma reportagem do The Information também traz à tona um rumor que muitos esperam há anos: a possibilidade de o “iPhone 18 Pro” incorporar um Face ID sob a tela, passando para um design de recorte do tipo hole-punch (um pequeno círculo) apenas para a câmera frontal.

Curiosamente, eles citam inclusive que esse recorte circular ficaria no canto superior esquerdo da tela, e não centralizado. Fica a dúvida se, com isso, o conceito da Ilha Dinâmica (Dynamic Island) será abandonado pela Apple…

iPhone de 20º aniversário

Corroborando o que Mark Gurman (da Bloomberg) disse recentemente, o The Information também acredita que no 20º aniversário do iPhone veremos um redesign mais significativo do aparelho.

Segundo eles, “ao menos um modelo” a ser lançado em 2027 (ou seja, na linha “iPhone 19”) terá um design com uma tela “realmente de ponta a ponta” — que seria possibilitada pela tecnologia do Face ID sob a tela supracitada e quem sabe, no caso desse modelo específico, até mesmo por algo que permita também esconder a sua câmera frontal sob a tela. Será?…