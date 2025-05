Como adicionar palavras-chave em imagens do app Fotos no Mac

O aplicativo nativo Fotos (Photos) do macOS possibilita que você visualize, edite e gerencie as suas fotos e os seus vídeos.

Publicidade

Um truque bem bacana dele permite a adição de palavras‑chave (keywords) nas mídias, a fim de encontrá-las mais rapidamente quando precisar. Veja como adicioná-las e, posteriormente, encontrar as fotos e os vídeos facilmente! 👨‍💻

Como adicionar uma palavra-chave

Com o app aberto, selecione as fotos desejadas e vá até o “i” (na barra superior). Opcionalmente, clique em Janela » Informações ou use o atalho ⌘ command I .

Adicione-as no campo “Adicione uma Palavra-chave” e pressione return para salvá-la.

Para apagar uma palavra-chave, selecione-a e pressione “Apagar”. Quando terminar, feche a janela de informações.

Publicidade

Para usar o gerenciador de palavras-chave, atribuir alguma às fotos selecionadas e gerenciar a lista de palavras-chave, escolha uma ou mais fotos, vá até Janela » Palavras-chave (ou use o atalho ⌘ K ).

Como encontrar uma foto ou um vídeo usando uma palavra-chave

Clique no campo de busca dentro do app (na parte superior direita) e digite uma palavra-chave no campo.

Publicidade

Conforme digitar, sugestões de pesquisa aparecerão abaixo do campo de busca. Você pode digitar várias palavras separadas por um espaço para fazer uma busca com múltiplas palavras-chave.

Quando quiser voltar a exibir todas as fotos novamente após ter concluído a busca, clique em “Cancelar”.