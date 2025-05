Como mudar a ordenação das fotos e dos vídeos no app Fotos [iPhone e iPad]

O aplicativo Fotos (Photos) do iOS/iPadOS 18 ganhou um “tapa” no visual, com várias mudanças visuais importantes — que não agradaram a todo mundo, claro.

Publicidade

Uma opção bem interessante vinda com esse update foi a possibilidade de escolher como ordenar a sua fototeca de imagens e vídeos.

Confira como fazer isso nos parágrafos seguintes! 🙂

Com o app Fotos aberto no seu smartphone ou tablet, passe o dedo para baixo na grade de fotos/vídeos e selecione o botão representado por uma flechinha voltada para cima e outra para baixo.

Selecione, então, uma das opções:

Ordenar por Adições Recentes: mostrará as fotos e os vídeos adicionados mais recentemente na parte inferior da fototeca.