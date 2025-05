Destaques de abril no MM: “iPhones 17”, tarifas, chip “M5” e mais!

O mês de abril chegou ao fim sem muitos anúncios ou sequer lançamentos importantes da Maçã, mas isso não significa que não houve assuntos interessantes sobre os quais podemos comentar nessa coluna.

Publicidade

Portanto, vamos direto ao assunto!

Guerra de tarifas

Talvez um dos temas mais discutidos na política e que impactaria diretamente os produtos do setor tecnológico foi o anúncio das tarifas impostas por Donald Trump sobre produtos chineses — as quais chegariam a até 145%.

Como bem sabemos, boa parte da produção de iPhones e Macs ocorre em território chinês, e o resultado disso foi uma queda significativa nas ações da Apple, com muitos analistas prevendo impactos negativos nos lucros da empresa e aumentos nos preços dos produtos.

Publicidade

Em resposta às tarifas, a Maçã intensificou a sua estratégia de diversificação da cadeia de suprimentos, aumentando a produção de iPhones na Índia — algo que ela já vem fazendo há algum tempo. A empresa também enviou mais de 600 toneladas de iPhones fabricados na Índia para os EUA, buscando mitigar os efeitos das tarifas sobre produtos chineses.

Entretanto, após uma grande pressão das Big Techs e preocupações com o impacto econômico, o governo Trump anunciou a isenção de produtos como iPhones, MacBooks e chips das novas tarifas impostas à China.

Essa decisão aliviou temporariamente as tensões no setor tecnológico e ajudou a estabilizar as ações da Apple. No entanto, esse cenário segue instável. A isenção não é definitiva e poderá ser revista por Trump a qualquer momento, dependendo da evolução das negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Publicidade

Veremos no que esse problema vai dar…

Rumores dos “iPhones 17”

A cada mês, sabemos um pouco mais sobre as especificações técnicas da próxima linha de iPhones. Rumores mais recentes indicam que, além do novo módulo de câmeras na parte traseira, os modelos Pro poderão ganhar uma lente telefoto com um sensor de 48 megapixels — o que permitirá um crop no sensor (para saída a 12MP) e ter imagens com zoom de 5x ou até 7x.

Saíram também novas especificações sobre as telas e os processadores dos aparelhos. Começando pelo “iPhone 17″ de entrada, ele poderá manter o display de 6,1 polegadas — ao contrário de rumores anteriores, que chegaram a indicar que ele ganharia uma tela de 6,3”. Já o restante da linha teria telas de 6,6″ (“iPhone 17 Air”), 6,3″ (“iPhone 17 Pro”) e 6,9″ (“iPhone 17 Pro Max” ou “iPhone 17 Ultra”). Além disso, parece que a Maçã teria desistido dos planos de incluir um vidro frontal mais resistente a arranhões e antirreflexivo na linha.

Publicidade

Em relação aos processadores, espera-se que os modelos profissionais venham equipados com o chip “A19 Pro”, construído no processo N3P da TSMC. O “iPhone 17 Air” viria como chip “A19” (versão padrão do chip), enquanto o “iPhone 17” estranhamente continuaria utilizando o mesmo chip da geração atual, o A18. Todos os modelos também passariam a contar com 12GB de memória.

Por fim, rumores também indicam que a Apple seguirá a tendência do MacBook Air (M4) e disponibilizará os “iPhones 17 Pro/17 Pro Max” na cor azul-céu (sky blue) — que seria o principal chamativo da linha.

Esses modelos não seriam a única aposta da empresa para apimentar a sua linha de smartphones. Eles viriam equipados com o iOS 19, que segundo rumores poderá mesmo contar com um visual diferenciado (inspirado no visionOS), com muito uso de reflexos e elementos translúcidos, ícones redesenhados, mais arredondados e uma nova barra flutuante/Dock em alguns aplicativos.

iPhone especial para o aniversário de 20 anos

Ainda no tópico de futuros iPhones, informações começaram a pipocar de que a Apple estaria planejando não um, mas dois iPhones especiais para o fim de 2027, com o intuito de comemorar o aniversário de 20 anos do smartphone. Assim como fez com o iPhone X, em 2017, a Apple estaria reservando grandes mudanças para esses aparelhos.

O primeiro deles seria o vindouro iPhone dobrável. Já o segundo, um modelo Pro redesenhado, com um design bastante focado no uso extensivo de vidro em sua construção.

As informações sobre esses aparelhos ainda são nebulosas. Inclusive, rumores indicavam que esse possível iPhone dobrável seria lançado já no ano que vem, mas parece que a Apple poderá reservar essa surpresa para 2027.

Dentre as especificações desse aparelho, estariam uma tela externa de 5,5″ e uma interna de 7,76″ (algo próximo a um iPad mini), dobradiça em Liquidmetal e uma câmera na parte interna posicionada por baixo da tela (sem o tradicional recorte) — algo que poderia levar a Apple a abandonar o Face ID em favor do Touch ID.

Futuro dos óculos de realidade aumentada

Informações mais recentes indicam que uma nova versão do Apple Vision Pro, o headset de realidade aumentada da Apple, poderá ser lançada entre o final deste ano e o início do próximo, contando com um preço mais acessível e uma construção mais leve.

Não se sabe, porém, se esse novo modelo viria para substituir o atual, ou apenas para complementar a linha como uma versão mais em conta, mas com algumas funcionalidades capadas.

Também vale ressaltar que a Apple continua focada no desenvolvimento dos seus vindouros óculos de realidade aumentada, estes mais finos e leves destinados ao uso no dia a dia e carinhosamente chamados de “Apple Glass”.

Rumores indicam que eles seriam focados no uso da Apple Intelligence, que com ajuda de câmeras e sensores, poderia analisar o ambiente e sobrepor a visão da pessoa com informações úteis.

Entretanto, especialistas também indicam que esse modelo poderá demorar um pouco mais do que o esperado para chegar ao mercado, e que nem assim eles serão vendidos como aparelhos poderosos de realidade aumentada.

Chip “M5” ainda em 2025

Fechando a bateria de rumores do mês… O ritmo de desenvolvimento do Apple Silicon não para, e parece que até o final do ano já veremos o lançamento de novos MacBooks Pro e iPads Pro com chips “M5”.

Os rumores indicam que esses modelos não trarão muitas mudanças, e que atualizações mais significativas estariam reservadas para 2026, com o lançamento dos modelos com chip “M6” — os quais, por sinal, já estariam sendo desenvolvidos e chegariam também a uma versão atualizada do iPad Pro em 2027.

Esses novos iPads Pro também poderiam vir equipados com a próxima geração do modem 5G da Apple (provavelmente chamado de “C2”).

MacBooks Air com chip “M5” também já estariam em desenvolvimento, mesmo que os modelos com chip M4 só tenham sido lançados há cerca de dois meses. Ou seja, teremos grandes atualizações a caminho para toda a linha.

E aí, o que achou dos rumores deste mês? 😊