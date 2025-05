Rumor: Smart Battery Case retornará para o “iPhone 17 Air”

Diante de tantos rumores e vazamentos, já é praticamente certo que em setembro próximo veremos o lançamento de um novo integrante junto à linha “iPhone 17”, possivelmente o smartphone mais fino já lançado pela Apple.

Falo, é claro, do “iPhone 17 Air” (também referenciado por aí como “iPhone 17 Slim”). E, com uma espessura tão pequena — cerca de 5,5mm, segundo os rumores —, vem a preocupação: como será a bateria desse aparelho?

Bem, se depender do que disse hoje o The Information numa reportagem, as nossas preocupações não foram à toa. Uma boa autonomia *não* deverá ser um chamariz desse iPhone superfino, tanto que a Apple estaria considerando trazer de volta ao mercado um acessório descontinuado há anos: a sua Smart Battery Case, que existiu até os iPhones 11.

Ou seja, se a Apple preocupou-se a ponto de relançar essa case com bateria interna especificamente para o “iPhone 17 Air”, significa que ele provavelmente não terá uma autonomia de dia inteiro para certos usuários — a menos, é claro, que a pessoa faça um uso bem leve do smartphone.

A porcentagem de usuários que podem passar um dia sem recarregar o telefone fino estará entre 60% e 70%. Para outros modelos, essa métrica está entre 80% e 90%, disse uma das pessoas [familiarizadas com o assunto].

É importante não confundir a Smart Battery Case com a Bateria MagSafe, que foi lançada posteriormente e descontinuada há dois anos. Ela tinha um conector Lightning, e nem chegou a ganhar uma versão USB-C.

Ainda segundo a reportagem, há um certa dúvida de quão grande será a demanda de consumidores pelo “iPhone 17 Air”. Por ora, segundo fontes na cadeia de fornecimento da Apple, a empresa estaria mirando 10% de todas as vendas da linha “iPhone 17”.

E o “iPhone 17e”?

Na mesma reportagem, o The Information citou que a Apple planeja lançar um “iPhone 18e” na primavera (do hemisfério norte) de 2027 — mas não citou nada sobre um “iPhone 17e” já no ano que vem, conforme citado por outros rumores recentes.

Mark Gurman, da Bloomberg, foi outro que recentemente também levantou dúvida sobre o lançamento de um “iPhone 17e” em 2026.