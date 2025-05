Fotos: como ocultar os álbuns visualizados e compartilhados recentemente [iPhone e iPad]

O iOS/iPadOS 18.4 trouxe uma novidade aos usuários do aplicativo nativo Fotos (Photos). A partir dessas versões de software do iPhone e do iPad, é possível ocultar os álbuns “Visualizados Recentemente” e “Compartilhados Recentemente”.

Esses dois álbuns ficam, por padrão, ativados e podem ser vistos na seção “Mais Itens” do app.

Veja como controlar esse comportamento nos parágrafos a seguir! 📸

Abra os Ajustes (Settings); Toque em “Apps”, no final da tela; Busque ou vá até “Fotos”; Desmarque a opção “Mostrar Álbum Visualizados e Compartilhados Recentemente”.

Simples, não?! 🙂

via Apfelwelt