App Migrar para iOS ganha transferências mais rápidas e novos recursos

A Apple lançou uma nova atualização para o Migrar para iOS (Move to iOS), aplicativo que ajuda usuários de dispositivos Android a migrarem para o iPhone com mais facilidade.

Publicidade

Nessa versão, a principal novidade está na velocidade das transferências de dados: agora, ao conectar os aparelhos com um cabo USB-C para USB-C ou USB-C para Lightning, tudo acontece de forma mais rápida.

Além disso, o app passou a exibir dicas sobre como usar o iOS durante o processo de migração. Também foi incluída a transferência do histórico de chamadas e das etiquetas dos chips Dual SIM, algo que antes não era possível.

Gravações de voz agora também são levadas para o novo aparelho, e ficam salvas no app Gravador (Voice Memos) ou no Arquivos (Files), dependendo do formato.

Publicidade

Outro ponto importante da atualização é o suporte a mais idiomas, especialmente para usuários da Índia. Foram adicionados: bangla, gujarati, kannada, malayalam, marathi, odia, punjabi, tamil, telugu e urdu.

O Move to iOS está disponível gratuitamente na Play Store. Com ele, dá pra transferir contatos, mensagens, fotos e outros dados para o iPhone, seja via Wi-Fi ou usando um hotspot pessoal.

via MacRumors