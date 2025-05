Apple Intelligence deverá ganhar novos recursos na WWDC25, apesar de atrasos

A Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 ainda está a pouco mais de um mês de distância de nós, mas as especulações já estão a todo vapor. Hoje, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) fez algumas apostas do que poderemos ver na keynote de abertura, o que inclui uma surpresa.

A primeira delas não é exatamente uma novidade. Segundo ele, um dos três grandes “temas” do evento serão “sistemas operacionais redesenhados e mais coesos”, o que muito provavelmente é uma referência ao iOS/iPadOS 19 e ao macOS 16 que, como bem sabemos, deverão contar com um visual parecido com o do visionOS — ainda que o watchOS 12 também possa entrar nesse bolo.

A segunda aposta do jornalista tem a ver com o iPadOS 19, que deverá trazer “grande melhorias”. Recentemente, vale lembrar, ficamos sabendo que a Apple estaria trabalhando em uma versão da barra de menus do macOS para o sistema operacional do iPad, bem como uma nova versão do Organizador Visual (Stage Manager).

A terceira e última aposta tem a ver, vejam só, com a Apple Intelligence. Segundo o jornalista, ela deverá sim ganhar novos recursos este ano — informação um tanto inesperada, dado o atraso de recursos previamente anunciados e toda a reformulação pela qual a suíte de recursos de IA da Maçã está passando.

Apple Intelligence na China só no iOS 18.6

Ainda de acordo com a Bloomberg, a novela da Apple Intelligence na China ainda demorará mais um pouco para acabar. Depois de passar quatro versões beta sem dar as caras no iOS 18.5 por lá, a suíte de recursos de IA da empresa poderá acabar ficando apenas para o iOS 18.6, que ainda está a alguns meses de ser lançado.

Esse atraso todo, vale lembrar, foi provocado por causa da regulamentação local, que obriga empresas como a Apple a adotarem modelos de inteligência artificial locais para empurrar os seus recursos.

A ausência da Apple Intelligence na China tem sido uma grande preocupação para a Maçã, que tem sofrido com a concorrência de marcas locais as quais já integram recursos de IA nos seus dispositivos há muito tempo.